中國直播主補稅申告期將至 分析：產業結構洗牌

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國「直播一姐」薇婭因逃稅被重罰後，多地稅務機構發布通告，要求藝人、直播主在31日前主動向稅務部門報告並糾正涉稅問題。分析指，這次事件後，中國的直播業結構將洗牌。

薇婭20日因涉嫌逃稅人民幣6.34億元，被追繳稅款和滯納金共計13.41億元，使得中國直播主的稅務問題浮上檯面。隨後，多省市的稅務機關開始整治明星藝人、直播主的稅務問題。

根據第一財經報導，包含北京、上海、廣東、浙江、江蘇、天津、河北、遼寧、湖北等，超過20個省市地區，相繼發布公告，要求明星藝人、直播主自省自查，並在12月31日前向稅務部門主動報告並糾正涉稅問題。

報導指出，官方劃定的整改期限將至，市場分析，在這次事件之後，直播產業結構將會面臨大洗牌，不僅由於知名直播主被通報有警醒作用，過去主播與稅務機構和相關部門鮮少有交集，缺乏相關經驗，對稅務處理不夠專業。這次事件後，雙方都會更加妥善處理這類涉稅問題。

據報導，在直播產業中，已有主播緊急聘請專業的財務機構，協助稅務查核。

報導引述電子商務分析機構，網經社電子商務研究中心高級分析師莫岱青表示，過去在直播產業中，知名的直播主大量吸取資源，造成集中效應，中小型的主播及產業末端的主播能獲得的空間被壓縮，知名主播壟斷對行業的發展反而不利。「這次事件會讓頭部主播效應被分散，迎來一波洗牌，其他主播、MCN機構（多頻道聯播網）、品牌、商家等迎來更多機會。」

莫岱青進一步指出，過去知名主播資源集中，對於商家來說不利，「例如雙11，原來消費者可以自行找到自己（商家），而現在要通過主播，實際上就多了一道坎。」

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在直播主面臨補稅，產業結構將面臨洗牌的同時，業者也正面臨要如何應對未來的產業生態。

報導引述業內人士分析，接下來，直播主與產品業者間的關係會有轉變，掌握商品的商家將越來越有話語權，貨品越稀缺，主播越希望能跟該貨品的商家合作；另一方面，會有越來越多的品牌將轉向自家的直播帶貨而非仰賴知名直播主，讓主動權掌握在自己手裡。（編輯：繆宗翰）1101230