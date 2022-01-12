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王力宏風暴
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王力宏解釋3闖屋男子身分 李靚蕾8點聲明稱已報警

2022/1/12 10:20（1/12 10:58 更新）
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歌手王力宏（右）被前妻李靚蕾（左）指控帶著3名男子試圖闖進家中，李靚蕾12日回應已報警。（中央社檔案照片）
歌手王力宏（右）被前妻李靚蕾（左）指控帶著3名男子試圖闖進家中，李靚蕾12日回應已報警。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北12日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變風暴持續，李靚蕾昨天深夜發表不自殺聲明並控王力宏帶3名男子試圖闖入家中，王力宏團隊解釋3名男子身分並要求李靚蕾有證據可提告，李靚蕾今早則回應已報警。

王力宏上月中證實離婚，李靚蕾沉寂2天後發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏20日則在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。

對於李靚蕾昨天深夜發表不自殺聲明且指控王力宏帶著3名男子試圖闖進家中，王力宏團隊則希望若李靚蕾有證據請直接提告，讓司法解決問題，「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」

對於李靚蕾提到3名男子身分，王力宏團隊表示，其中一名是服務王力宏夫妻檔的生活助理，另一名則是在職11年的老員工，再加一名王力宏的貼身保全。

李靚蕾今早則發出8點聲明表示，自己不只是不斷歡迎王力宏看孩子，更不斷請求對方來看孩子，「想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？『所有』來訪人員必須經『雙方』評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？」

對於王力宏稱沒抱到小孩十分難過，李靚蕾則說：「你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農歷年才願意安排回來看孩子...。」

而王力宏團隊指李靚蕾想像豐富，若有證據可直接報警，她則澄清自己已經報警，且能夠提供證據，更表示會透過司法解決，「但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力...來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。」（編輯：卞金峰）1110112

針對王力宏團隊的說法，李靚蕾12日早上發出8點聲明回應，稱能提供證據證明自己並非「想像力豐富」。（圖取自instagram.com/jl.leilei）
針對王力宏團隊的說法，李靚蕾12日早上發出8點聲明回應，稱能提供證據證明自己並非「想像力豐富」。（圖取自instagram.com/jl.leilei）
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