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王力宏風暴
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王力宏風暴2/41

律師建議王力宏不該獨處李靚蕾 控離婚變抹黑行動

2022/1/13 12:29（1/13 12:52 更新）
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王力宏（圖）的律師13日發聲明指李靚蕾讓離婚變成抹黑行動，建議王力宏不該與她獨處。（中央社檔案照片）
王力宏（圖）的律師13日發聲明指李靚蕾讓離婚變成抹黑行動，建議王力宏不該與她獨處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北13日電）歌手王力宏與李靚蕾離婚風波延燒，李靚蕾日前公開監視器畫面指王力宏帶3名男子試圖闖進屋內，王力宏的律師今天發聲明指李靚蕾讓離婚變成抹黑行動，建議王力宏不該與她獨處。

王力宏與李靚蕾離婚風波延燒，李靚蕾連續發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏隨後在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。李靚蕾日前又於社群平台發表不自殺聲明且公開家門口監視器畫面，指王力宏帶著3名男子試圖闖進屋內。

對此，王力宏的經紀公司解釋，其中一名是服務王力宏夫妻檔的生活助理，另一名則是在職11年的老員工，再加一名王力宏的貼身保全。

經紀公司今天再公開律師事務所聲明，內容提及事務所建議王力宏在無律師認可的其他成人陪伴下，不應該與前妻李靚蕾單獨相處，並指出李靚蕾已經將離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。

聲明中也提到這些行動已對小孩造成危害，並表示王力宏現在僅希望在沒有任何干擾的情況下，全心專注於努力地與他的小孩相處。（編輯：張芷瑄）1110113

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