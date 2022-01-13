李靚蕾曝光離婚探視條件 公開王力宏買網軍證據

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（中央社記者王心妤台北13日電）歌手王力宏與李靚蕾婚變風波持續延燒，王力宏今天表示律師建議他不應與李靚蕾獨處，李靚蕾隨後則貼出王力宏買網軍證據，且公開兩人離婚協議本就寫明王力宏不得擅入吾疆公寓。

王力宏與李靚蕾離婚風波延燒，李靚蕾連續發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏隨後在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。

李靚蕾日前在社群平台發表不自殺聲明且公開家門口監視器畫面，指王力宏帶著3名男子試圖闖入屋內。王力宏的經紀公司則解釋3名男子身分是工作人員，也公開律師認為王力宏不應該與李靚蕾獨處，更稱李靚蕾已將離婚變成抹黑行動。

李靚蕾今天告訴中央社記者，兩人簽署的離婚協議載明，「雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與3個孩子的住所，王先生除了約定探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意才可來」。

李靚蕾反問律師事務所是否建議王力宏違反協議約定，能擅自帶未經同意的人探視，「甚至隱藏一名我素未謀面，你也從未提及，刻意隱藏的男子出現嗎」，並稱「又或是王力宏能在我感到被威脅和有安全顧慮下能強行侵入」，她也說：「事務所是不是在根本連客觀事實發生經過都不知的情況下，就收了錢寫了這封信。」

李靚蕾同時也在社群平台公開王力宏購買網軍控制社群平台評論的帳單，並表示，「配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工」。

李靚蕾也向王力宏喊話，「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已」。（編輯：張芷瑄）1110113