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王力宏婚姻官司沉寂1年 2023年美國賭城復出開唱

2022/12/6 12:40（12/6 13:03 更新）
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王力宏公布明年1月將在美國拉斯維加斯舉辦演唱會。（中央社檔案照片）
王力宏公布明年1月將在美國拉斯維加斯舉辦演唱會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）歌手王力宏去年底因婚姻官司，演藝事業暫停，沉寂近一年，今天曝光明年1月將在美國拉斯維加斯舉辦演唱會，他低調表示，「哪怕只有一個人...我也要唱給你聽」。

由導演邱瓈寬主導的寬魚國際今天公布，在2023年1月28日將於美國賭城拉斯維加斯首次主辦售票演唱會ONE：LEE HOM WANG ，特邀王力宏演唱，這也是王力宏近期首度公開曝光。

除了釋出的個人海報外，王力宏也在寬魚官網放出親自錄音的音檔：「哪怕只有一個人...我也要唱給你聽」。

寬魚透露，王力宏近期現況就是埋頭苦幹在練唱及創作。

至於為何選擇美國成為演唱會世界巡迴的第一站，寬魚表示，售票演唱會很早就定檔，先前就已確定合作，但因COVID-19疫情而延後，剛好在2023年開始動工，「王力宏跟寬魚ㄧ直有合作，這算是近期首度公開的曝光。」

針對外界好奇王力宏之前因婚姻官司暫時停工，現在出來開演唱會，是否官司出現曙光？寬魚表示，他們跟王力宏只是工作上的合作，無法回答。（編輯：張雅淨）1111206

#王力宏
#寬魚官網
#美國
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