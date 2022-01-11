李靚蕾深夜發表不自殺聲明 控王力宏帶3男試圖闖屋

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（中央社記者王心妤台北11日電）歌王王力宏與李靚蕾婚變延燒，李靚蕾今晚再稱對方種種脫序行為已不是身心健全人該有的，她同時發表「不自殺聲明」並公開家門前的錄影器，指控王力宏曾帶3個男人試圖闖入。

王力宏上月中證實離婚，李靚蕾沉寂2天後發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏20日則在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。

李靚蕾在文中同時發表不自殺聲明，提到「我身心健康，還有3個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺」。

李靚蕾文中指控王力宏在檯面上的道歉並不是真心的道歉，只是為了平息輿論和讓她既往不咎的手段。李靚蕾說自己並未和孩子談到近日的婚變風波，因此孩子們也一直希望王力宏能回家看看。

李靚蕾透露，這段期間，她多次要求王力宏看孩子們時不要有其他工作人員陪伴，「我們就為了孩子，單純的當孩子的爸爸媽媽」。但王力宏仍不顧李靚蕾反對，強勢的帶了3名男子按電鈴並試圖闖入，甚至嘗試在知道有媒體拍攝下，仍希望帶著孩子一起露面。

李靚蕾反問：「你為了挽回自己的名利，不顧孩子的安危和處境，什麼事都願意做嗎？」她也說王力宏在未經她的許可下，就把與孩子間說話的私密17分鐘影片傳給陌生人。

對於被指控要錢的傳聞，李靚蕾說自己已經拿到證據證明全程都只是考慮孩子們的身心健康，和生活品質不變，「這些，原就不應該因為你自己決定要過單身生活而被剝奪」。

被揣測與王力宏婚變有關的BY2妹妹孫雨昨天在微博公開私訊李靚蕾的內容，並標記對方帳號表示，「人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究」。對此，李靚蕾也在文中澄清，當時留言願意提供證據給警察的言論一切屬實，且自己從未收過BY2的相關私訊。

王力宏經紀人截稿前則未回應。（編輯：林治平）1110111