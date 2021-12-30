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張惠妹再創紀錄 登滾石雜誌首位雙封面歌手

2021/12/30 14:09（12/30 15:06 更新）
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天后張惠妹登上Rolling Stone大水花雜誌，成為全球首位出版雙封面的歌手。（圖取自Rolling Stone大水花微博weibo.com）
天后張惠妹登上Rolling Stone大水花雜誌，成為全球首位出版雙封面的歌手。（圖取自Rolling Stone大水花微博weibo.com）
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（中央社記者王心妤台北30日電）天后張惠妹（阿妹）將於明年4月重返台北小巨蛋舉辦12場ASMR演唱會，今天唱片公司再公開好消息，阿妹成為知名音樂雜誌全球首位出版雙封面的歌手。

美國滾石雜誌（Rolling Stone）創辦於1967年，是目前對西洋樂壇影響力最大的刊物之一，頗受業界重視。張惠妹將登上Rolling Stone大水花封面。

張惠妹的唱片公司EMI今天表示，張惠妹受到Rolling Stone重視，不只成為個人出版特刊第一人，也是全球首位獲得出版雙封面的歌手。

另外，張惠妹明年4月在台北小巨蛋的演唱會，將於元旦開放購票，此次更特別設計「內耳區」舞台，阿妹也預告此區觀眾將有機會密切接觸。（編輯：張雅淨）1101230

（圖取自Rolling Stone大水花微博weibo.com）
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（圖取自Rolling Stone大水花微博weibo.com）
（圖取自Rolling Stone大水花微博weibo.com）
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