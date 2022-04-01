張惠妹被禁7年重返小巨蛋 清唱「我最親愛的」哭了

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（中央社記者王心妤台北1日電）歌后張惠妹（阿妹）今晚重返小巨蛋舉辦ASMR首場演唱會，演唱會與防疫都採高規格，邀請音效大師杜篤之首度跨界操刀演唱會音效，阿妹也表示會給粉絲從來沒有過的演唱會體驗。

張惠妹在台北小巨蛋開唱時曾因粉絲跟著唱跳，遭附近鄰居投訴，台北小巨蛋之後增訂分貝數超標就斷電開罰限制，被形容為「阿妹條款」。

阿妹相隔7年重返台北小巨蛋，她在台上多次表示，「我回來了」，並反問台下粉絲上一次演唱會有沒有參與，見到有人舉手，她笑說：「被一個場地禁足7年也是滿酷的，就是你們害的啊！還舉手。」

今晚演唱會以「母系社會」拉開序幕，張惠妹要求粉絲以拍手代替跳躍，邀請大家起立跟著拍子拍手及合唱，一開始就將氣氛帶到最高潮。

張惠妹笑說：「我知道你們那麼愛我，不會真的打擾到鄰居。但演唱會不能跳，就像去KTV唱嗨，但服務生說不能有麥克風。」她也分享粉絲可以想像自己是稻草人，腳不離地，但隨音樂搖擺。而張惠妹在清唱「我最親愛的」時，因思念過世的家人，控制不了情緒落淚。

此次演唱會特別邀請國際音效大師杜篤之首度跨界，為非影院的場域製作杜比環繞音效設計音效，讓聽眾有360度的聲音環繞體驗，加強張惠妹的聲音張力。杜篤之今晚也到現場參與演唱會。

觀眾區也設置大量移動燈具，觀眾席燈甚至比舞台上還多，天花板、牆面與地板也是滿滿LED，讓聽覺與視覺都被「張惠妹」包圍。

演唱會防疫也採高規格，除了實名制票券，現場也積極宣導入坐不換位、不群聚，口罩不離口等，場館出入口架設立柱式抑菌器，每晚演唱會結束後也會消毒，表演者則是3天快篩一次。（編輯：張芷瑄）1110401