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阿妹帶腳傷攻蛋開唱 盼同志稱謂消失因愛都一樣

2022/4/2 23:17
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（中央社記者王心妤台北2日電）歌后張惠妹ASMR演唱會邁入第2天，經紀人陳鎮川透露阿妹其實昨晚登台前就扭傷腳。張惠妹今晚演唱「彩虹」也表示，希望「同志」這個詞能消失，因為「真正的愛都一樣。」

張惠妹舉辦ASMR演唱會前就要求製作團隊要給觀眾全新的感受。她今晚演唱「彩虹」前回憶，多年前曾經在台上和同志朋友打招呼，當時只是隨口說的卻收到大量的回應，讓她相當驚訝。

張惠妹表示：「彩虹的顏色重疊一起就變白色，所以我有個心願。我想要之後『同志』這稱謂可以從世界上消失，沒有一個人需要喜歡同志，就要被冠上一個稱謂。我們都一樣，沒有不一樣，真正的愛都一樣。」

張惠妹經紀人陳鎮川演唱會前受訪透露，她其實昨晚上場前穿鞋子就扭到腳，導致大拇指外翻，因為開場在即，張惠妹就直接上台，今晚則是綁上彈性繃帶還有換鞋子。

張惠妹過去在台北小巨蛋開唱演唱到「三天三夜」時，因觀眾跟著唱跳，被附近居民投訴，台北小巨蛋之後規定場館活動分貝數超標就斷電開罰，被形容為「阿妹條款」。

昨晚重返台北小巨蛋開唱，最終未超過場館振動管理值63db，成功通過「阿妹條款」考驗。陳鎮川今天表示，昨晚整場提醒張惠妹不能要觀眾唱跳超過20次，今天得知沒有超標後，張惠妹也回應：「你不用提醒我那麼多次，我知道。」（編輯：張佑之）1110402

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