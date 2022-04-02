張惠妹籲歌迷當稻草人奏效 嗨唱三天三夜振動值未超標

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歌后「阿妹」張惠妹相隔7年重返台北小巨蛋，她1日晚間在台上兩度表示，「我回來了。」她也反問台下觀眾上次演唱會有沒有參與，見到觀眾舉手，她笑說：「被1個場地禁足7年也是滿酷的，就是你們害的啊！還舉手。」（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月1日

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（中央社記者王心妤台北2日電）歌后張惠妹（阿妹）昨晚重返小巨蛋舉辦首場ASMR演唱會，如願演唱一度被小巨蛋禁唱的「三天三夜」，她邀請觀眾成為稻草人，以腳不離地的方式搖擺，最終未超過場館振動管理值63db，成功通過「阿妹條款」考驗。

2015年張惠妹曾在台北小巨蛋舉辦「烏托邦」演唱會，唱到招牌歌「三天三夜」時，因觀眾跟著唱跳，遭附近居民投訴，台北小巨蛋之後規定場館活動分貝數超標就斷電開罰，被形容為「阿妹條款」。

張惠妹此次重返小巨蛋開唱，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位特別增加減振措施，如音響以懸吊方式吊掛，調整低頻音量，B1也鋪設木造地板吸震，並製作宣導影片、工作人員也在場內舉牌呼籲觀眾禁止跳動。

張惠妹相隔7年重回小巨蛋，首場演唱會上她多次喊話：「我回來了。」同時反問台下粉絲上一次演唱會有沒有參與，見到有人舉手，她笑說：「被一個場地禁足7年也是滿酷的，就是你們害的啊！還舉手。」

演唱會上雖然歌迷無法跟著音樂唱跳，但張惠妹建議粉絲想像自己是稻草人，腳不離地，但身體跟著音樂搖擺，仍將氣氛炒到高潮。（編輯：屈享平）1110402