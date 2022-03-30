張惠妹演唱會禁止跳動宣導片曝光 網友笑翻[影]

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歌手張惠妹（阿妹）台北小巨蛋演唱會4月1日起舉辦12場，為避免歌迷跳動引起周邊「地震」，主辦單位規範觀眾「嚴禁跳動」。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）

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（中央社網站30日電）歌手張惠妹（阿妹）台北小巨蛋演唱會4月1日起舉辦12場，為了避免歌迷跳動引起周邊「地震」，主辦單位規範觀眾「嚴禁跳動」，張惠妹臉書今天上午也釋出要各種動物不能跳動的宣導影片，讓歌迷直呼「太可愛」。

張惠妹2015年舉辦「烏托邦」演唱會遭到小巨蛋周邊住戶投訴表示，現場上萬歌迷跳到引起「地震」，小巨蛋後續祭出震動分貝數規範，媒體比喻為「阿妹條款」。

EMI唱片公司昨天公布張惠妹ASMR演唱會入場須知，強調「演出中嚴禁跳動、嚴禁跳動、嚴禁跳動。」歌迷留言表示：「我們是看Mei的演唱會耶」，小編則補充：「膝蓋以上可以舞動，以手動代替腳動。」

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張惠妹臉書發布的影片則是以幽默手法宣導，網紅Ponay拿麥克風問兔子、水豚、鹿等動物「你知道今天全場禁止跳動嗎？」得到動物無言的回應。有網友留言說：「我沒辦法怎麼辦」，也有人說「怎辦腳好癢」、「感覺腳趾會抽筋」。

另外，入場須知也指出，這是一場「聲音」為主角的演唱會，現場燈光設計非常繁複精緻，希望歌迷不要帶任何「發光」的道具入場。（編輯：林廷軍）1110330