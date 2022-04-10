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張惠妹6日演唱會累計3觀眾確診 北市籲自主篩檢

2022/4/10 15:57（4/10 22:14 更新）
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歌后張惠妹（圖）6日演唱會有一名特B區觀眾確診，匡列周遭40人居家隔離並採檢後，再發現2名同行友人染疫，台北市衛生局籲參與民眾自主篩檢。（聲動娛樂提供）
歌后張惠妹（圖）6日演唱會有一名特B區觀眾確診，匡列周遭40人居家隔離並採檢後，再發現2名同行友人染疫，台北市衛生局籲參與民眾自主篩檢。（聲動娛樂提供）
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）歌后張惠妹演唱會爆發群聚，台北市衛生局今天表示，有一名6日坐在特B區的觀眾昨天確診，匡列周遭40人居家隔離並採檢後，再發現2名同行友人染疫，籲參與民眾自主篩檢。

張惠妹（阿妹）睽違7年重返台北小巨蛋，不過3日的第3場演唱會卻在事後發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2名確診者足跡，今天又發現有確診者6日參與演唱會。

台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，這名個案是昨天確診的案26419，坐在特B區第14排，已匡列周遭40人居家隔離，篩檢後又發現2名同行友人為陽性，分別坐在案26419的旁邊及紫2B區第6排。

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張惠美指出，這3人除了演唱會外還有其他共同活動史，衛生局已繼續進行疫調並再匡列接觸者，針對演唱會已發送7300多則簡訊通知足跡重疊對象進行自我健康監測，並呼籲曾到現場參加活動的民眾主動自主快篩，若陽性直接聯絡居住地的衛生單位。

張惠美說明，今天台北市新增67本土個案，其中5例與酒店、酒吧有關，相關群聚案已累計35人染疫；遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展新增1例個案，累計15人染疫；北投區某國小新增3例個案；信義區某國小新增2例個案，累計3人染疫；其餘則是接觸確診者後採檢陽性。（編輯：陳仁華）1110410

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