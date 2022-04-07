張惠妹演唱會有確診者足跡 取消與觀眾互動橋段

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歌后張惠妹（阿妹）重返小巨蛋開唱，北捷證實3日演唱會有確診者足跡。（聲動娛樂提供）

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（中央社記者王心妤台北7日電）歌后張惠妹（阿妹）重返小巨蛋開唱，北捷證實3日演唱會有人確診；主辦單位今天表示，取消表演者走下台的橋段，明晚演出前也將要求430名工作人員快篩皆陰性。

台北捷運公司今天表示，接獲相關單位通知，3日演唱會有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，目前正配合相關單位防疫指引作業，已立即安排再次全面清消。

北捷強調，小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後都會針對觀眾席及公共區域全面大規模消毒，並每2小時消毒1次扶手、電梯按鈕等民眾常接觸的地方，同時派專人於廁所1小時清消1次。

演唱會主辦單位今天表示，每天演出前都有進行消毒，而明晚演出開演前，430名工作人員將全面快篩，所有入場工作人員皆須陰性，觀眾入場前也須配合實名制、量體溫、紫外線除菌柱消毒等防疫措施。

此次演唱會後段，演唱會的樂手會走下台與觀眾同歡，張惠妹則會到觀眾席上方的懸吊高台演出，主辦單位表示，將取消表演者走進觀眾席的橋段，現場也會要求工作人員加強控管觀眾戴好口罩。若觀眾有疑慮，主辦單位接受當天現場退票。（編輯：陳仁華）1110407