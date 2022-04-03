張惠妹全力拚唱第3夜 邀歌迷圓夢合唱「一眼瞬間」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）歌后張惠妹（阿妹）今晚在台北小巨蛋舉辦第3場ASMR演唱會，她表示每晚演唱會都是當成最後一場拚盡全力。今晚有歌迷圓夢合唱「一眼瞬間」，張惠妹也鼓勵「好玩就好」。

張惠妹表示，今晚是演唱會第3天，因為明天休息，「那我今天就拚了」。她也說每晚都當成最後一場演唱會般用盡全力，讓全場歌迷興奮以尖叫回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今晚的ASMR演唱會不同於前兩場，由甜點師魏姓歌迷擔任素人嘉賓，與張惠妹合唱「一眼瞬間」。魏姓歌迷雖然從小學起就聽張惠妹的歌長大，卻從未聽過張惠妹的演唱會，沒想到一進台北小巨蛋就是和偶像合唱。

張惠妹經紀人陳鎮川透露，歌迷事前與張惠妹有彩排2、3次，「怕歌迷緊張到心臟麻痺」。歌迷事前彩排時曾說擔心唱不好會挨罵，但張惠妹鼓勵：「你就是歌迷，好玩就好。」陳鎮川也誇獎他唱歌不炫技，表現非常好。（編輯：林治平）1110403