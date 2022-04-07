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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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疫情
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疫情164/300

4/7本土染疫增382例 全台確診足跡一次看

2022/4/7 15:00（4/7 21:53 更新）
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國內7日新增382例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為台北捷運市政府站乘車人潮眾多，旅客皆配合防疫、全程戴好口罩。（中央社檔案照片）
國內7日新增382例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為台北捷運市政府站乘車人潮眾多，旅客皆配合防疫、全程戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社網站7日電）國內今天新增382例COVID-19本土病例，再創今年單日新高，連續7天本土確診破百例，遍及全台17縣市，其中以新北市111例最多，台北市87例次之。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內仍有很多傳播鏈正在進行中，個案數恐怕將會持續往上升。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

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台北市

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新北市

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
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（新北市政府提供）

桃園市

（桃園市政府提供）
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（桃園市政府提供）
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苗栗縣

（苗栗縣政府提供）
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（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）
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彰化縣

（彰化縣政府提供）
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南投縣

（南投縣政府提供）
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雲林縣

（雲林縣政府提供）
（雲林縣政府提供）
（雲林縣政府提供）
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嘉義縣

（嘉義縣政府提供）
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嘉義市

台南市

（台南市提供）
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（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
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（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
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高雄市

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屏東縣

（屏東縣政府提供）
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（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
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宜蘭縣

（宜蘭縣政府提供）
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花蓮縣

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台東縣

（台東縣政府提供）
（台東縣政府提供）

（編輯：李念庭）1110407

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