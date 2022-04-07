4/7本土染疫增382例 全台確診足跡一次看
2022/4/7 15:00（4/7 21:53 更新）
國內7日新增382例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為台北捷運市政府站乘車人潮眾多，旅客皆配合防疫、全程戴好口罩。（中央社檔案照片）
（中央社網站7日電）國內今天新增382例COVID-19本土病例，再創今年單日新高，連續7天本土確診破百例，遍及全台17縣市，其中以新北市111例最多，台北市87例次之。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內仍有很多傳播鏈正在進行中，個案數恐怕將會持續往上升。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
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台北市
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新北市
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
桃園市
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
苗栗縣
（苗栗縣政府提供）
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（苗栗縣政府提供）
彰化縣
（彰化縣政府提供）
南投縣
（南投縣政府提供）
雲林縣
（雲林縣政府提供）
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嘉義縣
（嘉義縣政府提供）
嘉義市
台南市
（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
（台南市提供）
高雄市
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屏東縣
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
宜蘭縣
（宜蘭縣政府提供）
花蓮縣
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台東縣
（台東縣政府提供）
（編輯：李念庭）1110407
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