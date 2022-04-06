更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情14/300

居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者同戶隔離

2022/4/6 14:26（4/6 14:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心6日宣布鬆綁居家隔離規定，未來雖維持1人1室原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心6日宣布鬆綁居家隔離規定，未來雖維持1人1室原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北6日電）指揮中心今天宣布即起鬆綁居家隔離規定，未來雖然維持「1人1室」原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴，如果同住者都被匡列隔離，全家人可同戶隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布，考量社區陸續發生感染源不明的病例，社區傳播可能有擴大趨勢，為兼顧實務需求及社區防疫安全，將放寬居家隔離規定。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據現行規定，居家隔離民眾必須「1人1室」，也就是要有單獨的房間及衛浴，但未來只要能遵守居家隔離規定且每次使用浴廁後均能適當清消，則可與其他同住者共用衛浴。

陳時中指出，由於Omicron傳播速度快，幾乎親密接觸者都會被隔離，因此家戶中如果所有同住者都被匡列為居家隔離，全家人可同戶隔離。

不過，陳時中表示，入境者如果在檢疫期間轉為隔離身分，為了降低風險，將以原檢疫地點隔離至期滿為原則，仍須遵守1人1戶規定，不適用放寬後的規定。

另外，指揮中心指出，今年1月9日要求入境者於檢疫期間轉為居家隔離者應優先安置集中檢疫所的規定，將不再適用。（編輯：陳政偉）1110406

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
輕症無症狀者多 蘇貞昌：斟酌醫療量能調整防疫規定新北部署在宅照護準備 結合虛擬病房遠距關懷確診者2人1室 指揮中心：同病毒株不易交叉感染
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀