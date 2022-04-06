居家隔離規定鬆綁 可共用衛浴、同住者同戶隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心6日宣布鬆綁居家隔離規定，未來雖維持1人1室原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北6日電）指揮中心今天宣布即起鬆綁居家隔離規定，未來雖然維持「1人1室」原則，但只要適當清消就能與同住者共用衛浴，如果同住者都被匡列隔離，全家人可同戶隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布，考量社區陸續發生感染源不明的病例，社區傳播可能有擴大趨勢，為兼顧實務需求及社區防疫安全，將放寬居家隔離規定。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據現行規定，居家隔離民眾必須「1人1室」，也就是要有單獨的房間及衛浴，但未來只要能遵守居家隔離規定且每次使用浴廁後均能適當清消，則可與其他同住者共用衛浴。

陳時中指出，由於Omicron傳播速度快，幾乎親密接觸者都會被隔離，因此家戶中如果所有同住者都被匡列為居家隔離，全家人可同戶隔離。

不過，陳時中表示，入境者如果在檢疫期間轉為隔離身分，為了降低風險，將以原檢疫地點隔離至期滿為原則，仍須遵守1人1戶規定，不適用放寬後的規定。

另外，指揮中心指出，今年1月9日要求入境者於檢疫期間轉為居家隔離者應優先安置集中檢疫所的規定，將不再適用。（編輯：陳政偉）1110406