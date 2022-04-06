新北部署在宅照護準備 結合虛擬病房遠距關懷

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天表示，提前做好COVID-19在宅照護的模式與準備，召集各醫院院長開會，建立遠距離關懷與照護的模式，只要中央下達政策隨時可啟動，以保持醫療量能，不拖垮疫情。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午舉行，市長侯友宜表示，不擔心新北確診數高，只怕沒有找出隱形傳播鏈，會誠實面對並慢慢穩住疫情。新北每天都篩檢並保持醫療量能；至於接種第3劑疫苗的涵蓋率，仍有很大成長空間。

侯友宜要求各區長與市民溝通，取得在宅照護的認識與共識，讓確診者可以家戶為單位，獲得身心靈照顧。做好在宅照護的充分準備才不會拖垮疫情，以保持醫療量能照顧中度與重症病患。

他說，今天將召集各醫院院長開會研商，建立確診病患在宅照護的模式，結合虛擬病房與遠距離關懷，以落實責任照護、分級照護。只要中央下達在宅照護的防疫政策，新北隨時可啟動在宅照護。

侯友宜說，清明假期結束後上班的第一天，謝謝第一線辛苦的各單位夥伴。尤其，三峽區、中和區等防疫人員都因為防疫日夜不眠不休；清明節連續假期後，才是防疫大考驗的開始，要嚴格落實校園的防護機制，所有的人一定要戴口罩、勤洗手，非必要絕對不要取下口罩。

他表示，疫情在4月開始不斷往上攀升，主因是病毒傳播速度快，隱形傳播鏈傳入台灣各地，確診者因無症狀使民眾不會主動篩檢，新北人多自然確診數多，但仍要快速有效的防疫。

衛生局長陳潤秋表示，多數國家都採取與病毒共存的防疫政策，世界上仍有香港與中國大陸採取清零政策，以低度活動與擴大採檢為主要的防疫策略。

她說，新北市目前依照樹林科技廠、中和公寓、三峽校園的案例觀察，居家隔離人數仍有上升趨勢，因各類活動並未嚴格禁止，人民仍有接觸疑慮，應要小心。

陳潤秋表示，持續提供31處社區篩檢站，因應當地的篩檢需求增加檢驗量能；第3劑疫苗的涵蓋率達53.45%， 呼籲尚未接種的人儘速施打疫苗。

教育局長張明文表示，今天上午督學已經前往各學校監督校園防疫，也會對老師多些關心與支持。（編輯：李錫璋）1110406