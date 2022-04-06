輕症無症狀者多 蘇貞昌：斟酌醫療量能調整防疫規定

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，這波疫情雖多為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續多日單日新增的本土個案數破百，指揮中心昨天預估，每天若超過1500人確診，可能就會啟動在家隔離的作為。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議，指揮中心會中報告，上週境外移入與確診數上升，除了邊境仍需要維持嚴管，也要密切觀察清明連假後的疫情發展。

指揮中心指出，此波疫情99%均為無症狀或輕症，現行持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者於醫院中診治、無症狀與輕症確診者於集中檢疫所和加強版防疫旅館隔離照護，讓醫療與收治量能維持餘裕。

指揮中心也表示，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為83.49%、第二劑為78.47%，若以符合追加劑接種資格者計算，追加劑接種率為75%，接種率雖不低，仍有努力空間。

醫療量能部分，指揮中心說，目前收治量、治療藥物與醫療物資非常充足，但因應本波疫情多為無症狀或輕症，規劃將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。

蘇貞昌則說，基於兼顧經濟與防疫，台灣採取穩健開放的防疫模式，讓民眾得以在不受嚴格管制下過正常生活，同時也在斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。

蘇貞昌說，這波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數增加，也請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。而疫苗接種是最重要的防線，指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，提高第三劑接種率。（編輯：黃國倫）1110406