更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
生活

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300

輕症無症狀者多 蘇貞昌：斟酌醫療量能調整防疫規定

2022/4/6 11:55（4/6 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（後右）6日召開擴大防疫會議，請指揮中心規劃提供輕症者居家隔離醫療諮詢。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年4月6日
行政院長蘇貞昌（後右）6日召開擴大防疫會議，請指揮中心規劃提供輕症者居家隔離醫療諮詢。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，這波疫情雖多為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數的增加，請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續多日單日新增的本土個案數破百，指揮中心昨天預估，每天若超過1500人確診，可能就會啟動在家隔離的作為。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議，指揮中心會中報告，上週境外移入與確診數上升，除了邊境仍需要維持嚴管，也要密切觀察清明連假後的疫情發展。

指揮中心指出，此波疫情99%均為無症狀或輕症，現行持續採取輕重症分流，讓重症與高齡確診者於醫院中診治、無症狀與輕症確診者於集中檢疫所和加強版防疫旅館隔離照護，讓醫療與收治量能維持餘裕。

指揮中心也表示，目前疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為83.49%、第二劑為78.47%，若以符合追加劑接種資格者計算，追加劑接種率為75%，接種率雖不低，仍有努力空間。

醫療量能部分，指揮中心說，目前收治量、治療藥物與醫療物資非常充足，但因應本波疫情多為無症狀或輕症，規劃將調整居家檢疫的條件，讓集檢所和防疫旅館的資源做更有效利用。

蘇貞昌則說，基於兼顧經濟與防疫，台灣採取穩健開放的防疫模式，讓民眾得以在不受嚴格管制下過正常生活，同時也在斟酌醫療量能下逐步調整各種防疫規定，讓真正需要收治的民眾得到醫療照護。

蘇貞昌說，這波疫情雖為輕症與無症狀，但隨確診數與匡列隔離數增加，也請指揮中心做好規劃，善用現代資訊工具，提供居家隔離民眾醫療諮詢。而疫苗接種是最重要的防線，指揮中心應持續提供民眾疫苗施打的便利性和接種誘因，提高第三劑接種率。（編輯：黃國倫）1110406

延伸閱讀
3/3本土增5例居家隔離陰轉陽 境外移入66例[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀