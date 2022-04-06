新北三峽某國小師染疫指導全中運生 釀155人確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜（右）6日表示，沒人希望自己被感染，三峽某國小老師無症狀確診導致當地感染人數都集中在學生、老師與家人；這名老師是用心指導孩子的教師，在不知情狀況下才導致疫情傳播，盼外界對認真負責任的老師給予包容、關懷與支持力量，一起共度難關。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市今天新增本土確診115例，新北市政府表示，三峽某國小老師確診無症狀，因跨校指導多名參加全中運學生導致許多師生與家長染疫，累計衍生其他師生與家長共155人確診。

侯友宜下午在新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會公布新北市6日有115例本土確診，其中新增確診者有11例，其餘為遭匡列者居家隔離期間陰轉陽或採檢陽性。

其中，受到三峽區某國小確診體育老師影響，今天就增加38人確診。侯友宜說，這是因為三峽區的案23396所衍生的個案，導致今天有38人陰轉陽，這對新北確診數目上升有絕對關係。

新北市衛生局表示，居住三峽區、任職某超商的女子案23396，因看到全球傳動樹林廠確診者的超商足跡重疊，前往採檢確認核酸檢測PCR陽性。她的家人是國小科任體育老師因而確診。依據統計，4月2日至4月6日，這名確診國小體育老師，累計衍生其他師生與家長共155人確診。

侯友宜說，學校內染疫學生的兄弟姐妹會唸別的學校或補習班、安親班，以致確診個案數不斷增加。這名老師是用心指導孩子的老師，恰好遇到全國中等學校運動會，加上老師無症狀，在不知情狀況下，因指導參賽學生而讓接觸的老師、學生染疫。

侯友宜表示，沒有人希望被感染，此案造成三峽區的感染人數都集中在學生、老師與家人；希望外界對認真負責任的老師給予包容關懷與支持力量，一起共度難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市教育局統計，三峽區某國小疫情延伸個案部分，6日新增38人確診，這個傳播鏈引發學校停課情況，維持4所國中小、高中以及1所幼兒園，都依照相關規定停課。

侯友宜指出，有關中和公寓社區衍生個案，已慢慢穩定但仍要密切觀察。今日新增11名個案中，較特殊的有土城區3名同住家人染疫；也有從屏東等地旅遊回家，獲知當地確診疫情後，篩檢出陽性。（編輯：戴光育）1110406