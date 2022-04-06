研議輕症居家照顧 陳時中點出3大問題

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北6日電）輕症個案居家照顧規劃引發關注，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前仍有3問題待討論，包括誰是輕症者、如何提供生活協助與遠距醫療等，將諮詢專家意見。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，1月以來的本土個案逾99%都是輕症或無症狀個案。新北市長侯友宜今天邀集轄內多家醫院院長開會，盼為輕症居家照顧模式做準備，以確保醫療量能。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，輕症居家照顧必須有完整規劃，目前已在修訂相關指引，也肯定新北市積極研議相關方案。

陳時中指出，未來若要實施居家照顧，必須先思考3大問題，首先是哪些條件與病況符合「輕症者」條件，家中其他同住者該怎麼辦，是否要求輕症個案1人1室或1人1戶。

陳時中說，其次是生活協助方面，該如何結合各縣市關懷中心，持續提供確診者照顧；第3，輕症個案家休養期間，該如何因應大量需求提供遠距醫療服務，讓確診個案可以安心更在家養病。

陳時中表示，輕症個案居家照顧原本就有相關規劃，但還是要根據不同疫情狀況、嚴重程度等進行因應與微調，會再和專家請教意見。

本土病例連日破百，有媒體詢問指揮中心是否考慮放棄疫調。陳時中說，很多國家在病例數激增、每天破萬例的壓力下，無法一例例進行疫調，台灣的做法也可能從過去精準疫調、嚴格匡列，漸漸調整做法。

陳時中說，因應未來確診個案越來越多，將簡化疫調並改採科技防疫，同時以快篩取代PCR採檢或將兩者交互運用，也會將輕重症確診個案分流，只有重症會進入醫院，輕症則送往檢疫所或居家照顧。（編輯：吳協昌）1110406