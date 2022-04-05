陳時中：每日逾1500人確診才啟動輕症在家隔離

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疫情指揮中心指揮官陳時中5日表示，目前確診床位約一萬床且半數空床，一旦每天逾1500人確診，才會啟動輕症在家隔離治療。圖為4日清明連假期間台北市信義區百貨公司周邊湧入逛街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）台灣今天新增確診突破200例，指揮中心指揮官陳時中表示，目前確診床位約一萬床且半數空床，輕重症患者分流，一旦每天逾1500人確診，才會啟動輕症確診在家隔離治療。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續5天單日新增本土個案數破百，仍暫不開放輕症或無症狀確診者可在家隔離。陳時中在今天下午疫報記者會說，目前國內隔確診者隔離床位數約為一萬床，若以確診隔離需10天計算，當平均每天有1000人確診，量能才會滿。

陳時中進一步說明，地方防疫旅館持續增加且轉型為加強型防疫旅館，國內收治COVID-19輕症或無症狀者的量能極限應為1.5萬多間，換句話說，每天如果超過1500人確診，可能就會啟動在家隔離的作為。

現階段指揮中心持續努力輕重症分流，輕症安排在加強版防疫旅館或集中檢疫所隔離，保留醫院量能收治中重症患者，但也會著手訂定輕症個案在家隔離標準流程，以利漸進開放。

陳時中說，未來可能先從輕症確診者「一人一戶」居家治療優先安排，但民眾對於確診者就在社區隔離可接受度也是開放關鍵，「現在社區對居家隔離者就很緊張」，如何讓一般民眾接受染疫者在家治療仍待觀察。

據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為3854床，空床數2586床，空床率67.1%；中央的47家集中檢疫所總床數6372床，其中2665個空床，空床率為41.8%，地方加強型防疫旅館僅2家共402床，其中還有29個空床，空床率僅7.2%。

今天單日新增216例COVID-19本土個案，還有多條傳播鏈進行中，但陳時中認為，以發展曲線來看國內疫情應該還不到高峰期，現在有多條收斂中，頂多是高峰持平情況，疫情是否繼續往上升仍待觀察。

指揮中心多次強調，現階段防疫戰略是在正常生活下防疫，不反對企業居家辦公、分艙分流，但中央不會主動加強管制措施。多名專家也提醒，台灣若以正常生活為前提，積極防疫，儲購口服抗病毒藥是關鍵，COVID-19抗病毒藥物是防止確診者病情惡化為重症重要一環。

陳時中表示，國內供輕症患者使用的口服抗病毒藥，約剩4000人份，半年內還會有約1.6萬人份抵台，藥物採購持續洽談中，現在有擴大購買計畫；至於治療症狀較嚴重患者的瑞德西韋，還剩1.6萬人份。（編輯：陳清芳）1110405