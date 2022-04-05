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疫情2/300

4/5本土增216例遍及12縣市 多起群聚疫情收斂中

2022/4/5 13:53（4/5 14:42 更新）
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國內5日新增216例COVID-19本土病例。圖為新北市知名觀光景點三峽老街4日午後湧入不少遊客逛街消費。（中央社檔案照片）
國內5日新增216例COVID-19本土病例。圖為新北市知名觀光景點三峽老街4日午後湧入不少遊客逛街消費。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）國內今天新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多。新北中和社區、桃園電商工作室、台中婚宴等案疫情收斂中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增281例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為216例本土個案及65例境外移入，28例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

根據指揮中心資料顯示，本土病例當中，個案遍及12縣市，以新北市91例最多、基隆市33例次之、台北市也有28例，個案仍主要分布於北部。其他縣市分別為新竹縣13例、桃園市11例、高雄市及花蓮縣各10例、新竹市8例、台中市5例、宜蘭縣及彰化縣各3例、台南市1例。相關疫情調查持續進行中。

新北中和社區今天新增12例，陳時中表示，其中案24900、案24854、案24759、案24757都是匡列隔離陰轉陽；另案24853、案24852是經社區採檢站發現個案衍生匡列陽性，初採陽性；還有2例（案24789、案24769）是家庭或職場接觸者。

桃園電商工作室新增2個案，為日前公布個案同住家人。陳時中說，這起群聚疫情自4月1日以來累計大量案例數，整體看來，這起群聚有可能來得急、去得快，近期沒有新增為匡列傳播鏈，此案看來在收斂中。

台中婚宴今天新增16例，陳時中說，雖然這起群聚個案持續增加，但皆為早已被匡列隔離陰轉陽病例，其中台中婚宴衍生到新竹某醫院相關人員，已全數匡列，這起群聚現階段分析同樣收斂中。

指揮中心統計，基隆小吃店群聚今天新增34例、新北中和社區群聚新增12例、三峽親友群聚新增31例、桃園電商工作室新增2例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增1例、台中婚宴群聚新增16例確診、花蓮慈濟醫院群聚新增5例、桃園某舞蹈老師群聚新增4例。

除上述原先已知群聚事件，今天還有多起新增群聚事件，分別為台北某餐廳群聚新增5例個案、台北某校園群聚新增7例、新北市某家庭群聚新增6例、桃園某銀行群聚新增6例、新竹市某家庭群聚新增7例，新通報疫調中80名。（編輯：吳協昌）1110405

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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