清明連假人潮疫情恐爆發？陳時中：至少觀察10天

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）國內COVID-19本土疫情升溫，清明連假各景點仍湧現人潮，各界擔憂南北移動恐造成疫情大爆發，指揮中心指揮官陳時中說，今天連假收假，至少觀察10天，才可知疫情走向。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，現階段以Omicron亞型變異株BA.2占據絕大部分本土群聚傳播鏈，如基隆小吃店、大潭電廠工程、樹林科技廠、台中婚宴等群聚；只剩下新北中和某社區群聚，是唯一桃機BA.1株序列延伸至今。

本土疫情持續，現階段個案數較多的新北、基隆每天篩檢陽性率約0.5%，由於適逢假期，近日每天檢驗量約為2萬至2.5萬人，與上週3.5萬人相比確實較少。清明連假4天出遊潮，是否造成本土疫情爆發，備受關注，陳時中表示，依據Omicron病毒潛伏期，大概要觀察10天。

國內本土個案仍以基隆小吃店群聚為單日新增病例來源大宗，基隆市今天起展開為期5天的「全民防疫愛心篩檢」，將對設籍或居住在基隆市的18歲以上民眾分批發放13萬劑快篩試劑，篩檢呈現陽性民眾可撥打24小時快篩陽性專線電話（02-2425-1560）瞭解後續PCR事宜。

陳時中表示，中央未限制發放快篩試劑數量，有意願篩檢就一定拿得到，基隆市長林右昌十分重視愛心篩檢後續追蹤，採檢對象以自願者為主，將以這次經驗作為參考，未來其他縣市若需大規模快篩就可以此為基礎調整作法。

陳時中指出，社區大規模快篩與精準防疫適用於不同情況，當疫情過於散發時，就建議加強快篩策略，社區快篩是為了快速圍堵疫情，希望找出社區隱形傳播鏈；但若是像去年果菜批發市場疫情集中、染疫率高，則主張直接PCR採檢。

為了降低社區染疫風險，醫院急診室規定僅可1人陪同入內實行已久，但近日卻發生台北市警察局刑事警察大隊員警赴醫院逮捕通緝犯，因此規定導致犯人落跑；陳時中表示，對社會重大危害刑案，當然可以破例。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，避免境外移入走入社區，增加本土疫情風險，加強邊境防疫至關重要，但近日傳出有罹癌機組員反映，被醫院要求14天沒飛航任務才可進入醫院，被迫停飛化療，盼中央放寬規定。

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陳時中重申，醫療機構不得因民眾職業而拒絕就醫或影響就醫權益，自去年10月起，已在4家部立醫院提供機組人員就醫協助，機組人員若有相關醫療需求，可撥電話詢問。

另外，香港演員王喜日前入境PCR採檢遭捅傷流鼻血，透過社群抱怨引發爭議。今天記者會有媒體詢問，王喜搭機前持有PCR檢驗陰性證明，但抵台後採檢結果卻是陽性，關心個案最新病況，指揮中心發言人莊人祥表示，個案入住檢疫所後採檢為陰性，研判可能處於時陰時陽階段。（編輯：張雅淨）1110405