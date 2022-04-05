4/5本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
2022/4/5 15:04（4/5 16:13 更新）
清明連假最後一天，台北市一所國小5日加強校園環境消毒工作，工作人員針對遊樂區等重點區域展開清消，確保校園環境衛生安全。中央社記者徐肇昌攝 111年4月5日
（中央社網站5日電）中央流行疫情指揮中心表示，國內今天新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
台北市
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
桃園市
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
新竹市
（新竹市政府提供）
新竹縣
（新竹縣政府提供）
屏東縣
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
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