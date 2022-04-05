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疫情3/300

4/5本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

2022/4/5 15:04（4/5 16:13 更新）
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清明連假最後一天，台北市一所國小5日加強校園環境消毒工作，工作人員針對遊樂區等重點區域展開清消，確保校園環境衛生安全。中央社記者徐肇昌攝 111年4月5日
清明連假最後一天，台北市一所國小5日加強校園環境消毒工作，工作人員針對遊樂區等重點區域展開清消，確保校園環境衛生安全。中央社記者徐肇昌攝 111年4月5日
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（中央社網站5日電）中央流行疫情指揮中心表示，國內今天新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

台北市

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）

桃園市

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）

新竹市

（新竹市政府提供）
（新竹市政府提供）

新竹縣

（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）

屏東縣

（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
延伸閱讀
4/3全台足跡總整理 確診者連2天參加墾丁台灣祭
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