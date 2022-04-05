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疫情13/300

桃園27處疫調足跡 聯邦銀行內壢分行、好市多中壢店入列

2022/4/5 15:14（4/5 15:29 更新）
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桃園市政府5日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府5日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括聯邦銀行內壢分行、春水堂台茂店、壽山高中體育訓練中心、龜山仁德宮、好市多桃園中壢店，以及多家便利超商、餐廳、藥局等共27處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，包含27處場所，涉及11例個案，足跡日期從3月28日至4月3日。

足跡包含聯邦銀行內壢分行、萊爾富平鎮桃豐店、全聯大園春德店、春水堂台茂店、壽山高中體育訓練中心、7-11開南門市、星巴克經國門市、全家平鎮湧光店、津幸福涮涮鍋、桃園區寶山街上的台灣彩券、7-11壽興門市。

星巴克青埔高鐵南門市、龜山仁德宮、全家龜山中興電、好市多桃園中壢店、康是美中興門市、墊腳石中壢旗艦店，以及多家藥局、餐廳；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110405

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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