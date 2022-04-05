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疫情16/300

北市公布3確診者足跡 包含KTV、餐廳

2022/4/5 19:39（4/5 19:53 更新）
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台北市衛生局5日晚間公布COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局5日晚間公布COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市衛生局今天晚間公布3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含陶板屋台北復興北店、星巴克北寧門市、星聚點台北旗艦館及錢櫃台北SOGO店等，提醒民眾注意。

衛生局今天第2度公布確診者足跡，案24543曾到過陶板屋台北復興北店、光合箱子中山店、三十三間堂、星巴克北寧門市及QB HOUSE明德店。

衛生局指出，案24664曾到過華視文教基金會訓練中心、大安區永和豆漿大王；案24977曾到過星聚點台北旗艦館、錢櫃台北SOGO店、AIR SPACE南西二店、WET Swimwear加州精品泳裝。

衛生局表示，3名個案皆為台北市個案，提醒曾造訪相同場域民眾加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7處社區採檢站採檢。（編輯：方沛清）1110405

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
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