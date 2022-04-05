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疫情19/300

北市公布9確診者足跡 含多家百貨、餐廳

2022/4/5 16:19（4/5 17:48 更新）
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台北市衛生局5日公布COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局5日公布COVID-19確診者足跡。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市衛生局今天公布9名COVID-19確診者足跡，包含遠東SOGO台北復興館、施家鮮肉湯圓、寧夏夜市、台北車站、誠品信義店、統一時代百貨台北店等多家百貨及餐廳。

台北市衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案24475、24538、24580、24661、24662、24663、24667、24730及案24282共9名台北市個案的足跡。

衛生局指出，足跡包含源牛火鍋、大葡園洋酒公司、Space Cycle台北明曜旗艦館、美商達信保險經紀人股份有限公司、遠東SOGO台北復興館、寧夏夜市、Sincere Rays貓本、施家鮮肉湯圓。

衛生局表示，確診者還到過台北市中正社區大學、台北車站、聯合整形外科診所、UNIQLO微風廣場店、大戶屋微風廣場店、遠東SOGO台北忠孝館、無印良品微風廣場門市、TRENDS微風信義、誠品信義店、統一時代百貨台北店等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。

衛生局指出，近期本土疫情升溫，只要有症狀、有接觸風險者都鼓勵自行快篩再就醫，社區篩檢站的量能會進行滾動式調整，若有收到與確診者足跡重疊的簡訊，即便不在社區篩檢站採檢期間，也可以到急診掛號由醫師根據風險評估安排採檢。（編輯：李錫璋）1110405

（台北市衛生局提供）
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（台北市衛生局提供）
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