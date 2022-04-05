中市新增5確診 台中婚宴及花蓮旅遊群聚案擴大

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台中市政府5日下午舉行防疫記者會，市長盧秀燕（左）會中公布再新增5名COVID-19確診個案，還有2名外縣市確診者足跡，相關足跡點都已通知業者清消。中央社記者郝雪卿攝 111年4月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中婚宴及花蓮旅遊群聚案擴大，台中市長盧秀燕今天公布，新增5名相關確診個案，還有2名外縣市確診者有台中市足跡，市府已通知相關店家展開清消，請市民不要擔心。

台中市政府下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增的5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中3例跟花蓮群聚感染有關，1例是VVG婚宴接觸者，另外1例是學生去北部遊玩與確診者足跡重疊，大致可初步判斷感染來源。

盧秀燕指出，今天新增的5例本土確診個案，其中2例是花蓮旅遊群聚案的同住家人，1名1歲多的小孩及29歲的外傭，還有1例是花蓮群聚案的31歲女性同事；至於台中婚宴群聚案也新增1名46歲男性；而第5例則是1名18歲的僑泰高中學生。

盧秀燕表示，相關確診個案都已匡列接觸者進行居家隔離及採檢，確診者足跡除通知店家進行清消，環保局也已完成相關公共場域環境清消。

對於僑泰高中有學生確診，盧秀燕說，由於這名學生是在2日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內有足跡重疊而確診，由於感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。

市府還接獲通知有2名外縣市確診者有台中市足跡，衛生局長曾梓展說，其中1例是基隆市確診個案，足跡涉及台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館、大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站；另1例是彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅台中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。（編輯：陳仁華）1110405

（台中市政府提供）

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