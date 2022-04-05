高雄增9例確診 7例與薩克斯風樂手群聚有關

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高雄5日新增10例COVID-19本土個案，其中7例與會館群聚有關，有1人是薩克斯風演奏者，與員工、顧客群聚感染。（高雄市政府提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）中央公布高雄今天新增10例COVID-19本土個案，但高雄市政府指出，其中1例居住、工作地在台中，轉台中處理。另7例與會館群聚有關，有1人是薩克斯風演奏者，與員工、顧客群聚感染。

高雄市長陳其邁下午在防疫記者會表示，中央公布高雄有10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，但其中1例工作、居住地在台中，會調整歸屬。

陳其邁說，高雄另新增9例中，有1人是薩克斯風演奏者，在特定場所及會館表演，經擴大疫調匡列，篩檢出高雄某會館有多名員工、顧客確診，是疫情重點。陳其邁也透露，連假陸續有外縣市民眾到高雄後被通知採檢確診，明天會公布。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天新增的案25005戶籍地在鳳山，但近期居住地都在台中市北屯區，由於疫調歸屬權責考量，將轉台中處理。

（高雄市政府提供）

另案24930是之前台北群聚衍生的案23122同住家人，匡列隔離期間陰轉陽，無社區傳播風險。案24926是3歲幼童，同住接觸者5人，目前採檢陰性，將擴大釐清感染源。

其他新增的7例均與高雄市某會館群聚有關，案24795為薩克斯風演奏者。潘炤穎說，案24795確診後，經疫調匡列，第一圈會館工作人員及顧客中，包含案24795共5人陽性，第二圈為第一圈同住者等密切接觸者，也有2人陽性。

潘炤穎說，7人中有部分人Ct值特別高，將是疫調釐清感染源重點。案24795發現確診後，會館工作人員、顧客及家人等匡列接觸者共61人，並持續增加中。第一圈接觸者已傳播至第二圈，將在警方協助下與時間賽跑，持續匡列疫調。

高市府衛生局公布確診個案足跡，案24795於3月30日、31日曾到肕燒肉酒肆高雄店、夢時代購物中心VIP室、高雄洲際飯店的法拉利俱樂部活動及AGO雅閣私人會館。

案24926在4月4日曾去小港森林公園、華立兒童公園。案24928於3月31日至4月3日曾到肉多多火鍋左營明誠店、AGO雅閣私人會館、蟳之屋、鴻賓牛排館、串吧酒食居。

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案24929於3月31日、4月2日曾到肉多多火鍋左營明誠店、滾吧LET'S ROLL、大將羽球運動會館、星巴克小港宏平門市、鴻賓牛排館。案25001於4月1日至3日曾到夢時代御串燒、享溫馨KTV五福店。

案25002在4月2日、3日曾到享溫馨KTV五福店。案25003於4月2日、4日曾到林園區的鬍鬚海鮮飲食部、SKM Park。案25004於4月1日曾到左營區湖同燒肉夜食。至於轉台中市的案25005，則於4月4日曾到享溫馨KTV大寮店、鳳山區歡囍牛。（編輯：張芷瑄）1110405

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄市5日新增的COVID-19本土個案中，7例均與某會館群聚有關。（高市府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月5日

（高雄市政府提供）

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