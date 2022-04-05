屏東公布3例外縣市足跡 2人曾搭自強號、東琉線船

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣政府今天公布3名外縣市確診個案足跡，其中17歲高中生案24903，2日曾搭東琉線交通船到琉球鄉親友住處；16歲高中生案24907，3日曾搭自強號到屏東。

屏東縣政府發布新聞稿表示，3例外縣市足跡分別為2名高中生案24903、案24907及1名警員案24927，都是清明連假自北部返回屏東探親，縣府已展開相關足跡場所清消作業。

縣府疫調指出，案24903為17歲高中生，2日與父母親由台北轉運站乘坐統聯客運南下，再轉搭親友駕駛的自小客車至東港鎮，乘坐東琉線回琉球鄉親友住處，因台北友人案24590確診，4日經衛生局通知前往醫院採檢，PCR結果呈陽性反應，共匡列12人居家隔離，179人自主健康管理。

案24907是16歲的高中生，3日獨自搭乘自強號火車（121車次）返回屏東長治鄉外婆家，4日接獲學校導師通知校內有確診個案，且因已有輕微咳嗽症狀，至醫院PCR採檢陽性確診。

案24927則為服務於新北市的警員，1日與阿姨案24331一同駕車返回屏東，又因家庭聚會與母親案24377接觸，而被匡列居家隔離，4日出現咳嗽、流鼻水症狀，至醫院採檢陽性確診。（編輯：陳仁華）1110405

（屏東縣政府提供）