疫苗單日打4.1萬劑略回溫 打滿3劑免匡列再等等

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北5日電）國內COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，昨天國內共接種4.1萬劑疫苗，有略回溫的跡象；至於打滿3劑疫苗何時可免匡列隔離，都還未定案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，許多縣市都出現感染源待釐清傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天國內接種約4.1萬劑COVID-19疫苗，有略為回溫的跡象，第1劑涵蓋率83.49%、第2劑78.47%、第3劑50.93%、基礎加強劑0.82%。

全球疫情升溫，愈來愈多打滿3劑疫苗的民眾也出現突破性感染。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至3月21日，國內共有169人打滿3劑仍突破性感染，其中56人為本土病例、113人為境外移入病例，追加劑突破性感染比例約為每10萬人1.6以上。

陳時中表示，國內目前還剩500多萬劑COVID-19疫苗，後續還有約1500萬劑莫德納疫苗將抵台，目前仍維持各地疫苗預約做法，由中央提供疫苗地圖供民眾參考，不會重啟1922疫苗預約平台；至於打滿3劑是否能免於匡列隔離，這都是以後的事，還未定案。（編輯：張芷瑄）1110405