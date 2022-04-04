王喜入境採檢流鼻血怒批 杜汶澤勸應尊重別人文化

香港演員王喜（左）入境PCR採檢遭捅傷流鼻血，透過社群抱怨引發爭議。移民台灣的港星杜汶澤（右）4日透過臉書向香港同鄉喊話「應該尊重別人的習慣和文化」。（左圖取自facebook.com/gelekchodar，右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者葉冠吟台北4日電）香港男演員王喜昨天入境PCR採檢遭捅傷流鼻血，透過社群抱怨引發爭議。移民台灣的港星杜汶澤今天也透過臉書喊話，「我們在尋求自由的時候，亦應該尊重別人的習慣和文化。」

王喜昨天來台落地採檢時，意外遭醫護人員捅傷流鼻血，在臉書（Facebook）表達不滿，還貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照，被網友罵翻後今天致歉。

同為港星的杜汶澤，今天下午在臉書發文分享，最近香港很多人移民台灣或來台求學，他了解大家的心情，沒有人願意離開土生土長的家鄉；因此他成立台港文化交流協會，希望協助在台灣生活中遇到困難的香港人，也增強台港人民互相瞭解。

杜汶澤說，在生活中發生問題時，只要以正常途徑申訴，相信在世界任何一個文明國家，包括台灣，都會得到公平對待，「這是我過往設身處地在這裡生活的真實體驗，也是我選擇移民台灣的原因，因為我相信這個國家是自由、民主、文明、和公平的」。

杜汶澤同時強調，不論是台灣、英國或加拿大，世界各國都有自己的法律、自己的規矩，更重要的是：「是我們選擇去某一個國家，而不是某一個國家選擇我們！」並藉此向香港同鄉喊話「我們在尋求自由的時候，亦應該尊重別人的習慣和文化」。

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杜汶澤也不忘感謝，過去他剛到台灣時不懂規矩，仍給予包容的台灣人，「我相信絕大部份台灣人是善良的，感謝你們在香港遇上困難的時候，曾經表示同情！你們沒有欠香港人什麼，這樣已經很足夠」。

杜汶澤希望王喜事件不會造成台港兩地人民太多矛盾，也表示王喜之後若有什麼需要協助，台港文化交流協會定會盡力幫忙，也感謝醫護人員不眠不休守護台灣。最後他也再次呼籲：「台灣人和香港人，都有著同一個價值觀、世界觀，就是對抗極權、擁抱自由民主，我們永遠不是敵人！」（編輯：陳仁華）1110404