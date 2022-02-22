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杜汶澤證實移民拿到台灣身分證 讚蔡總統台灣最辣

2022/2/22 16:16（2/22 16:47 更新）
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港星杜汶澤表示目前已入籍台灣且擁有台灣身分證。（圖取自facebook.com/karma.dawa.7）
港星杜汶澤表示目前已入籍台灣且擁有台灣身分證。（圖取自facebook.com/karma.dawa.7）
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（中央社記者王心妤台北22日電）港星杜汶澤與台灣超市合作推出食品，他今年出席記者會表示目前已入籍台灣且擁有台灣身分證，更笑稱台灣有2個女生最辣，分別是媽祖還有總統蔡英文，「因為她們都保護台灣。」

杜汶澤勇敢為香港爭民主，遭中國封殺多年，近年成立個人影音頻道，以惡搞方式諷刺時事，他也選擇來台發展並推出品牌「小杜良品」，近日更與台灣超市合作推出麻辣鴨血，並在地化笑稱有「一級鄉民辣」和「三級總統辣」。

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杜汶澤來台一年多，他今天澄清並非拿就業金卡來台，而是以特殊貢獻方式移民來台灣，已經擁有台灣身分證。杜汶澤現場也以台語說：「我是台灣人。」因此身分是台灣生意人，應該被稱為香港最大的進口商才對。

杜汶澤日前在臉書發文表示，為了鼓勵在台香港學生，作為台港文化交流協會理事長，將成立「香港人學生在台灣」獎學金；他於1月時也應邀南下擔任創世基金會義工，並呼籲在台港人參與公益，他今天也表示目前有許多港人移民海外，到了當地應該多參與公益回饋社會。（編輯：張芷瑄）1110222

港星杜汶澤22日出席公開活動時，澄清自己並非拿就業金卡來台，而是以特殊貢獻方式移民，已經擁有台灣身分證。杜汶澤並以台語說：「我是台灣人。」中央社記者王心妤攝 111年2月22日
港星杜汶澤22日出席公開活動時，澄清自己並非拿就業金卡來台，而是以特殊貢獻方式移民，已經擁有台灣身分證。杜汶澤並以台語說：「我是台灣人。」中央社記者王心妤攝 111年2月22日
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