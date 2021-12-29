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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕20/20

何韻詩與立場新聞幹部遭捕 杜汶澤：我知你不會怕

2021/12/29 11:06（12/29 17:14 更新）
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「立場新聞」前董事何韻詩（右）29日在香港被捕，港星杜汶澤（左）在臉書貼出與何韻詩的合照表示「我知你不會怕」。（圖取自facebook.com/karma.dawa.7）
「立場新聞」前董事何韻詩（右）29日在香港被捕，港星杜汶澤（左）在臉書貼出與何韻詩的合照表示「我知你不會怕」。（圖取自facebook.com/karma.dawa.7）
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（中央社記者王心妤台北29日電）香港藝人、網媒「立場新聞」前董事何韻詩等6人，今晨遭香港國家安全處人員拘捕。人在台灣的港星杜汶澤今早在臉書貼出與何韻詩的合照表示「我知你唔會驚」（我知你不會怕）。

香港國家安全處人員早上拘捕「立場新聞」6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等人。立場新聞向來支持泛民主派，警方指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪。

目前在台灣發展的港星杜汶澤，今早除貼出與何韻詩的合照寫道：「我知你唔會驚」（我知道你不會怕），也隔海聲援「立場新聞」。

杜汶澤表示，「令人覺得最心悒（不安）的，其實是記者。立場姐姐，去採訪時給人打，然後施暴者逍遙法外，去討回公道，結果自己被關。」

據報導，立場新聞副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇上午也被警方帶走調查，目前情況不明。杜汶澤也說：「昇哥，報道真相，工作期間，所有可以中過（打過）的武器基本上都中過，結果今天又給抓。」

杜汶澤表示，「罵你們的話，又說我引起社會仇恨。然後我繼續生活，不作任何反抗，默不作聲等你們倒台，這樣可以嗎？不行嗎？一定要祝你們千秋萬世？」他更以諷刺的口吻說，不要說有什麼不能做，「乾脆出一個『生存清單』，大家跟著你們的意思活下去好了。」（編輯：屈享平）1101229

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