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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕2/20

何韻詩因立場新聞案被捕 臉書發文要大家不用擔心

2021/12/29 10:38（12/29 17:11 更新）
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曾任香港立場新聞董事的香港藝人何韻詩29日上午被拘捕後，在臉書發文表示：「請各位關心我的朋友不用擔心。」（中央社檔案照片）
曾任香港立場新聞董事的香港藝人何韻詩29日上午被拘捕後，在臉書發文表示：「請各位關心我的朋友不用擔心。」（中央社檔案照片）
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（中央社台北29日電）曾任立場新聞董事的藝人何韻詩今天上午被香港警方拘捕。她透過臉書專頁指自己目前心情OK，「請各位關心我的朋友不用擔心」。藝人柯宇綸也以粵語留言，祝福她和立場新聞平安無事。

何韻詩的臉書專頁今早8時許披露，香港警方國安處清晨6時許以「串謀發布及複製煽動刊物罪」，在何韻詩的住處拘捕她，並帶往西區警署。

她的臉書小編於9時許再發文，指何韻詩的心情OK，請各位關心她的朋友不用擔心。貼文獲得2萬多個讚，藝人柯宇綸更以粵語留言，祝福何韻詩和立場新聞平安無事。

立場新聞是被立場較親泛民主派的媒體，今年11月曾獲無國界記者組織（RSF）提名新聞自由獎。6月時，在香港國安法和蘋果日報停刊的壓力下，立場新聞宣布何韻詩等6名董事辭任。當時立場新聞還下架5月前轉載和投稿的評論文章，但強調會持續運作，編採方針不變。

本次被捕的立場新聞前董事，還包括周達智、吳靄儀和方敏生。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101229

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