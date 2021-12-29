立場新聞宣布停止運作 總編輯林紹桐請辭、遣散所有員工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立場新聞29日遭警方查抄後，下午在臉書宣布停止運作，公告也提到，立場新聞總編輯林紹桐已請辭，所有員工已即時遣散。圖為林紹桐上午被帶回立場新聞辦公室調查。（香港電台提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）香港網媒立場新聞清晨遭警方查抄後，下午在臉書宣布停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將移除。公告也提到，立場新聞總編輯林紹桐已請辭，所有員工已即時遣散。

立場新聞公告表示，香港警方29日上午拘捕立場多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助。

公告稱，因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社群媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

公告最後提到，立場新聞前身為主場新聞，於2014年12月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至2021年12月29日停運。感謝讀者一直支持。

香港警方29日清晨6時許出動200名警力查抄支持泛民主派的立場新聞，並以涉嫌違反刑事罪行條例的「串謀發布煽動刊物罪」拘捕了立場新聞6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1101229