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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕6/20

立場新聞繼香港蘋果日報後解散 無國界記者組織譴責港府

2021/12/29 20:43（12/29 21:33 更新）
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立場新聞29日被警方查抄，下午宣布停止運作。無國界記者組織要求港府釋放所有被捕記者，並呼籲民主國家採取行動捍衛香港僅存的自由媒體。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
立場新聞29日被警方查抄，下午宣布停止運作。無國界記者組織要求港府釋放所有被捕記者，並呼籲民主國家採取行動捍衛香港僅存的自由媒體。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）針對香港獨立媒體立場新聞今天清晨遭警方查抄，下午宣布即刻停止運作一事，無國界記者組織發布聲明，要求香港政府釋放所有遭拘捕記者，並呼籲民主國家必須要有所回應。

今天清晨6名「立場新聞」的現任與前任團隊成員，因涉嫌「串謀發布煽動刊物」，遭港警國安處拘捕，將面臨最高被判處2年的有期徒刑。被拘捕的名單包括執行總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及4名董事會成員何韻詩、吳靄儀、周達智及方敏生。

無國界記者組織（RSF）指出，同時間有200名的港警突襲「立場新聞」辦公室；「立場新聞」副採訪主任、同時也是香港記者協會主席陳朗昇的住家也遭警方搜索。陳朗昇稍早被港警帶離，並在訊問後被釋放。

立場新聞下午在社群平台公告表示，因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社群媒體立即停止更新，並將於近日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「在壹傳媒集團與其指標的報紙『蘋果日報』被迫解散的6個月後，香港行政長官林鄭月娥再次透過相似手法剷除『立場新聞』，展現她意圖消滅香港新聞自由決心。」

艾瑋昂同時呼籲民主國家必須要依據自身的價值與義務採取行動，並在中國資訊控制模式的下一個受害者出現前，捍衛香港僅存的自由媒體。

「立場新聞」設立於2014年，是獨立與非營利的中文新聞網站，在反送中運動期間提供與「國安法」有關的深度報導，也曾入圍2021年無國界記者新聞自由獎。

無國界記者組織指出，今年6月香港特首林鄭月娥還以「國安法」為由，迫使香港最大的反對派中文報紙「蘋果日報」停刊，並起訴12名記者與新聞自由捍衛者，其中10人目前仍被拘留。（編輯：張芷瑄）1101229

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