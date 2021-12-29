聲援立場新聞 蔡總統遺憾中共再毀一國兩制承諾

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香港立場新聞高層、歌手何韻詩等人今天遭拘捕。總統蔡英文30日晚間表示，很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇龍麒台北29日電）香港立場新聞高層、歌手何韻詩等人今天遭拘捕。總統蔡英文晚間表示，很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由，呼籲世界各國關注他們的人身安全與香港情勢的發展。

香港警方今天對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕6名高層或前高層人員，綜合媒體報導，被捕6人為前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

蔡總統晚間在臉書發文指出，很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。

香港政府今天拘捕了立場新聞高層、前高層及歌手何韻詩。蔡總統說，高度關注這個事件，也呼籲世界各國、民主陣線的盟友，一起關注他們的人身安全，繼續關注香港情勢的發展。

蔡總統說，民主自由是普世價值，是人民的基本權利，勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。

她表示，台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋。（編輯：林興盟）1101229