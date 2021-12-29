一年將盡立場新聞停運 2021年香港民主步步瓦解

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（中央社香港29日綜合外電報導）香港網媒立場新聞高層被捕並停止運作，成為繼香港蘋果日報之後，今年第2家遭當局鎖定而停運的港媒。美媒指出，港府和北京在2021年幾近消滅香港民主派原本支持的一切。

美聯社回顧，自「港區國安法」實施以來，民主運動人士陸續逃到海外或遭監禁，反對派勢力遭逐出立法會，六四紀念雕塑「國殤之柱」也被拆。就在一年將盡之際，民主派媒體立場新聞又遭警方突襲，隨後宣布關閉，使香港更難聽見公開批評的聲音。

「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（港區國安法）18個月前制定後，當局據此發動打壓，與此同時，美中兩強今年正為了民主和良好治理而爭論不休。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府面對中國崛起，試圖支持全球民主、深化與其他民主政體的聯繫，嚴厲批評中國在香港的作為。共產黨統治的中國則直指美式民主有缺陷，主張中國體制可實現穩定，還能更好地回應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並形容美國抗疫一片混亂。

前英國殖民地香港1997年主權轉移中國後，曾被視為自由堡壘。然而2019年香港爆發持續數月的反對「逃犯條例修訂草案」運動（反送中運動），北京與香港當局試圖壓制運動背後的反政府情緒，大肆修訂香港政治制度、打壓政治異議。

港警今天突襲支持泛民主派的媒體立場新聞辦公室，並拘捕6人，指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪，被捕者中包括兩名現任和前任編輯與4名前董事，含知名歌手何韻詩。立場新聞下午宣布停止運作。

今年稍早，香港蘋果日報也在當局二度突襲辦公室、凍結數以百萬計美元的資產後，被迫停刊。

另外，民主運動人士紛紛被捕，加上當局修改選舉制度，幾乎撲滅了香港民主派運動。

港區國安法懲罰港府或中國政府眼中的分離主義或顛覆行為，目前已有逾100名支持泛民主派的人士被依此法逮捕。

其中47人因涉入去年香港立法會選舉民主派初選，而被控顛覆國家政權罪。該初選不具法律約束力，目的是希望替立法會選舉找出最佳候選人。但當局指控民主運動人士打算搶占多數議席，藉此癱瘓政府，迫使香港特首林鄭月娥下台。

香港政府以COVID-19公衛風險為由延遲2020年的立法會選舉後，北京中央政府接著在今年稍早宣布新的選舉規定，除減少直選議席比例至1/4以下，並要求所有候選人忠於北京。

在本月稍早的立法會選舉中，香港最大反對黨民主黨未推派候選人，為1997年香港主權轉移後首見。選舉結果不出眾人所料，親北京議員大獲全勝。

除此之外，數個支持泛民主派的工會和組織也在今年解散。香港最大教師工會「教育專業人員協會」（教協）8月基於當前政治氛圍宣布解散，隨後香港最大獨立工會「香港職工會聯盟」（職工盟）也在10月正式解散，壓縮公民社會團體的空間。

民主派團體「民間人權陣線」（民陣）曾組織2019年若干大型抗議，在遭警方以國安法調查後，也於8月宣告解散。

還有其他民主派活動人士因參與未獲批准的抗議或維園六四燭光晚會而被捕，紀念六四事件的維園晚會已連續兩年被禁。現在香港最知名的民主派不是身陷囹圄，就是流亡海外。

隨著2021年步入尾聲，數個紀念天安門事件的藝術作品陸續消失。香港大學在耶誕節前下令拆除高8公尺、描繪天安門受難者扭曲身軀的「國殤之柱」，接著其他數間大學跟進移除支持民主和紀念天安門事件的塑像。

美聯社指出，中共長期以來一直試圖抹去中國大陸民眾對天安門事件的記憶，禁止任何紀念活動，如今看來，中共也下定決心以恢復穩定為名義，在香港重施故技。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101229