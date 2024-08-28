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蘇利文訪中 紐時：擬為最後一次拜習會鋪路

2024/8/28 12:17
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（中央社台北28日電）美國國家安全顧問蘇利文27至29日到訪中國。紐約時報報導，蘇利文的訪問也許會為美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行最後一次峰會奠定基礎，潛在的見面地點可能是今年11月在秘魯舉行的APEC峰會期間。

蘇利文（Jake Sullivan）昨天與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。紐約時報報導，這可能會為今年稍晚的「拜習會」鋪路。

報導指出，拜登（Joe Biden）可能是自美國前總統卡特（Jimmy Carter）以來，第一位沒有去中國訪問的美國總統。

拜登曾訪問中國，那是他在2011年擔任副總統期間，當時拜登還到訪了北京的餐館，品嘗了炸醬面與包子。不過，若無法安排國是訪問，習近平與拜登可能仍有一個潛在的見面機會，即在今年11月於秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間。

報導同時指出，中國政府也許對拜登的「跛腳鴨」總統任期不感興趣，但可能會將重點轉到與下屆政府接觸的最佳方式上去。

中國國際關係學者王緝思、胡然、趙建偉本月在美國「外交事務」雜誌上撰文稱，中國政府認為美國下屆政府無論是川普（Donald Trump）還是賀錦麗（Kamala Harris）領導都差別不大；他們都將在國內壓力驅使下對中國採取強硬態度。

他們寫道，「中國政府正在以高度的審慎和有限的希望為這次美國大選的結果作準備」。

至於這次蘇利文的訪問，紐時報導指出，這是美國國家安全顧問在不到18個月的時間裡第5次與中國級別最高的外交政策官員王毅舉行會談。儘管美國外交政策面臨不確定的未來，但拜登政府仍在謀求進一步深化對中政策。

不過，報導形容，「雖然要談的話題有很多，但雙方達成共識的可能性很小」。

報導引述上海復旦大學中美關係專家趙明昊表示，「中國的首要任務是在拜登總統任期的最後幾個月裡保持中美關係的穩定」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130828

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