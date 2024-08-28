蘇利文訪中 北京學者：中美關係正值止跌關鍵口

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（中央社記者李雅雯上海28日電）美國國家安全顧問蘇利文訪問中國。北京學者認為，這次中美高級別溝通具備美國可否樹立正確對中認知特殊意義，現也正值中美關係止跌企穩關鍵口。

蘇利文（Jake Sullivan）於27至29日期間訪問中國，雙方舉行新一輪中美戰略溝通，他在昨天下午抵達北京。這是蘇利文在美國國家安全顧問任內第一次訪問中國，也是相隔8年後，再有白宮國家安全顧問訪問中國。

央視評論引述中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉的意見指出，蘇利文這次訪問中國顯示拜登（Joe Biden）政府對於對中關係的重視，也反映了中美兩國重視落實「舊金山願景」。

蘇曉暉表示，中美兩國元首去年11月在舊金山會晤達成廣泛重要共識，也就是「舊金山願景」，雙方均強調落實共識的重要性，進行一系列互動。兩國元首今年4月再次通話，為中美關係發揮引領作用。

她提到，在今年香格里拉對話期間，中美兩國防長進行會晤；中美共同成立的金融工作組在今年8月中旬進行第5次會議。蘇利文的到訪反映美國期許與中國保持溝通；中國也積極主動地塑造中美關係，希望美國有更加理性的對中認知。

她認為，目前是中美關係止跌企穩的關鍵口。在舊金山會晤後，雙方在外交、財經、執法等多領域保持溝通；美國卻又對中遏制打壓，雙方如何利用戰略溝通這一重要管道，美國能否樹立正確的對中認知，這是這次高級別溝通的關鍵意義。

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蘇曉暉指出，目前中美關係仍然充斥問題和挑戰，中國不會迴避，不過「認知」是一個關鍵問題，中國已經明確將美國視為夥伴，如果美國單方面地把中國視為對手，對於中美關係來說會產生極大的不確定性，也會帶來更大的風險。

蘇曉暉認為，關於涉及一些複雜敏感問題，尤其是近期台海局勢的發展，中國將再次與美國溝通，「希望美方認清形勢，遵守一個中國原則」。中國也會在一系列國際和地區問題上與美國進行溝通，兩個大國良性互動符合國際社會期待。（編輯：呂佳蓉）1130828