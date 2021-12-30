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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕3/21

立場新聞網站內容全刪除 黑底白字公告「致力護香港價值」

2021/12/30 07:54（12/30 08:18 更新）
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立場新聞29日遭警方查抄後，網站內容全被移除，僅剩一篇黑底白字公告。（圖取自立場新聞網頁thestandnews.com）
立場新聞29日遭警方查抄後，網站內容全被移除，僅剩一篇黑底白字公告。（圖取自立場新聞網頁thestandnews.com）
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（中央社網站30日電）香港網媒立場新聞昨天遭警方查抄後，網站在晚間已刪除所有新聞內容，只留下一篇黑底白字公告。其臉書粉專、IG已刪除，YouTube頻道則顯示「這個頻道沒有任何內容」。

香港警方29日以涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」為由，出動200名警力查抄支持泛民主派的立場新聞，6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士皆被逮捕。立場新聞總編輯林紹桐隨即請辭，並遣散所有員工。

立場新聞網站僅存的公告顯示，港警拘捕多名高層及前高層人員，並帶走辦公室多部電腦及文件。網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。立場新聞表示，2014年成立以來，以不牟利原則營運，編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，最後也感謝讀者的長期支持。（編輯：曹亞沿）1101230

立場新聞的YouTube頻道已無影片，顯示「這個頻道沒有任何內容」。（圖取自Stand News 立場新聞 YouTube頻道網頁youtube.com）
立場新聞的YouTube頻道已無影片，顯示「這個頻道沒有任何內容」。（圖取自Stand News 立場新聞 YouTube頻道網頁youtube.com）
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