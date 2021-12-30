立場新聞多人被捕 美國務卿要求立即放人：新聞工作非煽動

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（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）香港網媒立場新聞遭警方查抄，6名高層或前高層人員與1名關聯人士被捕。美國國務卿布林肯今天指中國沒自信，強調新聞工作並非煽動，反而有益社會繁榮，要求當局立即放人。

香港警方29日以涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」為由，出動200名警力查抄支持泛民主派的立場新聞，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士皆被逮捕。立場新聞總編輯林紹桐隨即請辭，並遣散所有員工。

布林肯（Antony Blinken）今天晚間發出聲明譴責表示，港府29日的查抄與拘捕7人的行徑，又讓一間香港僅存的少數自由與獨立媒體堡壘被迫停止運作，他強調「新聞工作並非煽動」。

布林肯敦促北京與香港當局，停止鎖定香港自由獨立媒體，並立即釋放遭不公正拘禁與指控的記者與媒體高層。

布林肯指出，包含新聞自由在內的言論自由，以及取得獨立媒體所提供之資訊的能力，對社會的繁榮與安定扮演關鍵角色。這些自由過去讓香港得以蓬勃發展成全球金融、貿易、教育與文化中心，而北京與港府讓獨立媒體噤聲之舉，只會損害香港的公信力與存活力。

布林肯最後反諷中國：「一個不畏懼事實真相、有自信的政府，會選擇擁抱新聞自由。」（編輯：周永捷）1101230