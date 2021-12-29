何韻詩等立場新聞6現任及前高層遭港警拘捕 涉發布煽動刊物[影]

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香港藝人、網媒立場新聞前董事何韻詩等6人29日上午被拘捕。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港29日電）香港警方今天對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕了6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。

吳靄儀和方敏生同為立場新聞前董事，前者為前立法會議員，後者是香港社會服務聯會行政總裁，其堂姐是前政務司司長陳方安生

綜合本地媒體的最新報導，被捕6人為前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，以及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

鍾沛權的妻子是前蘋果日報副社長陳沛敏。

警方國家安全處人員於清晨6時左右到立場新聞及被捕各人家中進行搜查並逮捕各人，指他們涉嫌違反刑事罪行條例的串謀發布煽動刊物罪。

據報導，立場新聞副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇上午也被警方帶走調查，目前情況不明。

立場新聞一向被視為支持泛民主派的媒體，與已經關閉的蘋果日報有同一立場。這家網媒由一批泛民人士於2014年「占中」運動爆發後成立，以延續爭取民主訴求。

立場新聞今年6月曾發公告，表示會將5月及之前刊出的文章全部暫時下架，並暫停接受贊助。

立場新聞的創立人為蔡東豪，歷任董事有吳靄儀、方敏生、何韻詩、練乙錚、周達智、鍾沛權等人。香港實施國安法後，何韻詩、吳靄儀和方敏生等人辭任。

保安局局長鄧炳強早前曾在網誌撰文說，即使一些組織已公布解散，但任何人或機構「犯下的罪行」，不會因解散或辭任而消失，也不意味著可以逃避罪責。（編輯 ：周慧盈）1101229

▼國安處人員前往陳朗昇住所，稱有法庭手令要做調查，並要求陳朗昇關掉臉書直播。