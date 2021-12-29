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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕11/20

立場新聞逾2億資產遭凍結 港警：查資金來源

2021/12/29 16:53（12/29 22:39 更新）
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警方國家安全處高級警司李桂華（圖）在記者會上表示，保安局局長已根據國安法發出的凍結財產通告，凍結立場新聞港幣6100萬元資產，而國安處正調查資金來源。（香港電台提供）
警方國家安全處高級警司李桂華（圖）在記者會上表示，保安局局長已根據國安法發出的凍結財產通告，凍結立場新聞港幣6100萬元資產，而國安處正調查資金來源。（香港電台提供）
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（中央社記者張謙香港29日電）香港警方公布凍結了網媒立場新聞港幣6100萬元（新台幣2億1640萬元）資產，正調查這些資金來源，以及調查立場新聞英國分社營運的真正目的。

警方國家安全處高級警司李桂華下午在記者會上說，立場新聞涉嫌於去年7月至今年11月刊登多篇煽動性文章，企圖引起外界對政府及司法的憎恨，引起民間不滿，以及唆使他人不遵守法律等。

有關文章也涉嫌危害中國國家安全，比如提及「two countries」（2個國家）。

李桂華表示，保安局局長已根據國安法發出的凍結財產通告，凍結立場新聞6100萬元資產，這是國安法執行以來最多的一次，而這些資產來源隱密，逃避了調查。

他說，國安處正調查這些資金來源，以及立場新聞在英國開設分社的真正原因，香港立場新聞把很多資金送往英國分社。

李柱華表示，國安處人員今早搜查了立場新聞的辦公室，同時拘捕了7人，各人涉嫌串謀發布煽動刊物。

綜合本地媒體的報導，被捕6人為立場新聞前總編輯鍾沛權、署理總編輯林紹桐，以及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩；另一人是前蘋果日報副社長陳沛敏。

陳沛敏此前已因涉嫌違反國安法而被警方拘捕，現正被扣押中。

李桂華表示，這次行動只針對立場新聞的違法部分，警方沒有禁止其營運。但在警方採取拘捕行動後，立場新聞下午公布停止運作，所有員工解散。（編輯：繆宗翰）1101229

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