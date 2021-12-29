港政務司長支持警方拘捕立場新聞高層

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（中央社記者張謙香港29日電）香港政務司司長李家超今天表態支持警方依法拘捕網路媒體立場新聞多名現任或前任高層，並指港府會嚴厲打擊任何假借或利用新聞工作從事犯罪及危害國家安全的人。

警方國家安全處人員清晨搜查網媒立場新聞及拘捕6名現任或前任高層，以及前蘋果日報1名高層，指他們涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物罪。

李家超下午應詢指出，支持警方根據證據採取拘捕行動，並強調政府會嚴厲打擊任何假借或利用新聞工作從事犯罪及危害國家安全的人。

香港警方則公布凍結了立場新聞港幣6100萬元（新台幣2億1640萬元）資產，正調查這些資金來源，以及調查立場新聞英國分社營運的真正目的。

立場新聞清晨遭警方查抄後，下午在臉書宣布停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將移除，所有員工已即時遣散。

綜合本地媒體的報導，港警在這次行動拘捕了7人，其中6人為立場新聞前總編輯鍾沛權、署理總編輯林紹桐，以及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩；另一人則是前蘋果日報副社長陳沛敏。

陳沛敏此前已因涉嫌違反國安法而被警方拘捕，現正被扣押中。（編輯：繆宗翰）1101229