立場新聞遭查抄 陸委會：這不是文字獄什麼才是

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（中央社記者翟思嘉台北29日電）香港警方國安處今天拘捕網媒立場新聞相關6人，陸委會指出，香港近期一再出現針對言論與出版自由的箝制、逮捕行為，「這些層出不窮的案例不是文字獄，那什麼才是文字獄？」

大陸委員會今天表示，中共在香港逆行倒施「港版國安法」以來，香港的人權、自由每下愈況，儘管國際社會疾聲關切、港人紛紛用腳投票，執政者仍置若罔聞，打壓作為此起彼落。

陸委會說，香港基本法雖號稱港人享有言論、新聞、出版自由，但近期香港先後有壹傳媒創辦人黎智英等被控違反「港版國安法」、香港蘋果日報被迫停刊、多名時事評論人選擇封筆，甚至有童書繪本被指控為「煽動刊物」。

加上今天立場新聞相關人士被拘捕一事，陸委會說，「明眼人皆知，這些層出不窮的案例不是文字獄，那什麼才是文字獄？」

中共在今年12月20日發布的香港民主發展白皮書中聲稱，「愛國者治港」不意味不允許持不同主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，並宣稱依香港基本法保障港人的各項權利和自由。

陸委會指出，而今拘捕立場新聞相關人士「明顯再度打臉中共，輕易戳破中共編造的『一國兩制』謊言」。政府譴責各種迫害人權自由的惡行，也呼籲相關方面迷途知返，勿再成為幫凶及共犯。

香港警方29日清晨6時許出動200名警力查抄支持泛民主派的網媒立場新聞，並以涉嫌違反刑事罪行條例的「串謀發布煽動刊物罪」拘捕了立場新聞6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。（編輯：繆宗翰）1101229