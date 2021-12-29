港查抄網媒 民眾黨時力：以言入罪是政權瓦解起點

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（中央社記者郭建伸台北29日電）香港警方國安處今天拘捕網媒立場新聞相關6人，台灣民眾黨和時代力量都在臉書聲援。民眾黨指出，港府一再以言入罪，中國舉動只會更失人心。時力則表示，任何政權只要開始限制媒體自由就是瓦解起點。

民眾黨在臉書指出，蘋果日報創辦人黎智英被控的罪名，是勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全與妨礙司法公正，其中前兩項是直接援引國安法。

民眾黨表示，香港政府指控立場新聞觸犯1930年代已存在的串謀發布煽動刊物罪，港英政府曾在1970年代以前以此對付左派異議人士；如今香港的政治當局，從親英變成親中，卻都把同一條法律拿來對付異己。

民眾黨指出，中國政府持續限縮香港的新聞言論自由，對待異議分子一再「以言入罪」，甚至以人身禁錮作為政治宣示的方式，認為中國舉動只會更失人心。

民眾黨也表示，不知道香港的言論自由和人身自由，還會倒退到什麼程度，但是深諳台灣人民絕不認同這樣的行為。

時代力量則在臉書譴責港府動用國安惡法、壓制新聞自由，極權遁入香港媒體已成恐怖日常。

時代力量指出，香港警務處國家安全處去年8月闖入蘋果日報大樓，6月以涉嫌違反港區國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹等5人；今天又以串謀發布煽動刊物罪，拘捕立場新聞總編林紹桐、前董事何韻詩等人，引起各界關切。

時代力量表示，香港國安處今天派200人到場蒐證，這不僅嚴重侵害出版自由，更使香港基本法第27條明定的香港居民享有言論、新聞、出版等自由的基本權利保障形同虛設。

時代力量指出，脅迫與威逼僅徒增政權與人民的距離，更加重國際社會對在幕後操控的中共敵意；任何政權只要開始限制媒體自由、迫害新聞工作者，就是瓦解的起點，但極權政府的壓迫，只會更堅定人民追求真相、爭取自由與民主的決心。（編輯：林興盟）1101229