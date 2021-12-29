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香港查抄網媒 國民黨籲陸尊重年輕世代言論自由

2021/12/29 18:57
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）香港警方國安處今天拘捕網媒立場新聞相關6人，國民黨表示，呼籲大陸當局，尊重年輕世代對於民主價值與言論自由的看法；香港的民主自由，攸關兩岸三地百年來對民主自由的追尋與努力。

國民黨晚間透過臉書表示，過去很長一段時間，國民黨始終為香港的情況發聲，今天十分憂慮的看到，為香港諸多不同民意吶喊、堅持民主自由人權等立場的網媒遭到搜索關閉、多位媒體的高層遭到逮捕，包括知名歌手何韻詩。

國民黨強調，始終支持香港的民主法治、言論自由與新聞自由，尤其言論自由是人民多元表達的基礎。「民主自由，法治人權」是一貫的堅持，也是普世的價值，更要站出來發聲，共同保護兩岸三地民眾對於民主自由的追尋權利。

國民黨表示，呼籲大陸當局，尊重年輕世代對於民主價值與言論自由的看法；也要提醒，香港正是當年國父孫中山與追求民主革命的先賢先烈們商議國是、籌備革命的民主基地。香港的民主自由，攸關兩岸三地百年來對民主自由的追尋與努力。（編輯：林興盟）1101229

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