何韻詩等遭港警拘捕 民進黨籲國際譴責中共惡行

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（中央社記者葉素萍台北29日電）曾任立場新聞董事的藝人何韻詩今天遭香港警方拘捕。民進黨表示，中共當局持續公然撕毀一國兩制承諾、扼殺香港民主自由，民進黨要表達最嚴厲譴責；民進黨並呼籲國際社會與台灣各界，嚴厲譴責中共壓迫香港政治自由的惡行。

香港警方今天對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕了6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩等知名人士。

民進黨透過新聞稿表示，香港警方派出超過200名軍裝及便衣人員大動作搜查媒體辦公室，抓捕民主自由倡議者，令人憤慨和不滿。這凸顯出，中共和港府完全無視國際社會對香港情勢惡化的高度憂慮，並一再透過港區國安法扼殺香港言論自由，製造媒體輿論的寒蟬效應，再再證明中共治理之下的每一寸土地，不可能有任何自由的空間。所謂「一國兩制」淪為一則政治笑話。

民進黨強調，中共除了打壓香港媒體娛樂圈，更透過改變香港立法會選制，以「愛國者治港」目標變相改造香港民主選舉制度，立法會90議席僅一名非建制派議員，成為名副其實的「橡皮圖章」。

民進黨說，港府透過港區國安法打壓香港人民的新聞與言論自由，以及香港選制改變，讓立法會成為一言堂機構，民進黨將與國際社會持續支持香港人民爭取民主自由，關懷港人的政治訴求；中共及港府倒行逆施的作為，最後只會帶來更嚴重後果。

民進黨並呼籲，國際社會與台灣各界應持續關注香港的發展，並嚴厲譴責中共壓迫香港政治自由的惡行。（編輯：郭無患）1101229